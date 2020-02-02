Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan Galatasaray, lider Sivasspor'la olan puan farkını 5'e indirdi. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Maçın hakemi Zorbay Küçük'ü eleştiren Dilmen, Ryan Donk'un Henrique'yi düşürdüğü pozisyonu net penaltı olduğunu dile getirdi ve ekledi: ''Ben Zekeriya Bey olsam devre arasında arar o VAR hakemi evine gitsin maç ikinc yarı VAR hakemsiz oynansın derim. Donk pozisyonda penaltı yaptı. Terim de sen ne yaptın diyecekti Donk'a. Bu pozisyonu tartışmak insanın aklıyla dalga geçmek demek olur. Tartışılacak bir pozisyon bile değil penaltı Henrique'in pozisyonu. VAR'a bile gerek yok. Hakem biraz diretse Henrique'e sarı verecekti nerdeyse.''