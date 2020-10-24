Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu maçı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan '% 100 Futbol' adlı programda değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in ilk yarı yorumu:

Galatasaray adına daha çok uzun bir sezon var ancak her maçın da daha fazla anlamı var. Galatasaray hiç beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Erzurum aslında sürprizlerle başladı. Evinde kaybedip deplasmanda kazandılar. Galatasaray fena da başlamadı aslında. Okan'ı görmedik. Maç Galatasaray'ın üstünlüğü ile gidiyor. Falcao'nun pozisyonu, özellikle sağ taraftan bekin bindirmesi, Emre Kılınç'in içeri bindirmesi... Direkten dönen top var. Ondan önce kaleci parmağıyla dokunuyor mu bilmiyorum. Orada bir soru işaretim kaldı. 37'de oyun Erzurum'a geçti. Galatasaray daha fazla yaslandı. Hata yapma potansiyeli yüksek oyuncular var Galatasaray'ın. Kolay çalım yiyor.

Erzurum 35 dakika kötü. Galatasaray 35 ile 48 arası kötü ve karşılığında sonuçlar ortaya çıkıyor.

Bunun dışında zaten hakem de kötü... Arda Kardeşler orta hakem, yardımcı hakemler ve 4. hakem. Buna çok VAR karışamayabilir. Sebebi de şu, çok tartışma yaratabilecek bir pozisyon olsaydı VAR çağırabilir. VAR'da ofsayta baktılar bence. Faule bakmadılar bence. Ben hakem olsam faulü verirdim. UEFA'nın da söylemine göre kolay faulleri vermeyin diyor. Bizim ülkemizde ucu açık olan şeyler böyle değerlendiriliyor. VAR da karışamıyor galiba böyle şeylere... Sonuçta ikili mücadele diye gördü.

Penaltı pozisyonunda VAR'a bırakması tuhaf. Çok yakın pozisyona. O yüzden kötü bir performans.

Erzurum çok yüksek rakımlı bir yer. Fatih hocanın çok dikkatli olması lazım. Evet 5 değişiklik hakkı var. Bu tür yüksek rakımlı yerlerde oyuna giren oyuncudan çok yüksek performans alamayabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllardaki coşkulu Galatasaray'dan eser yok.

Rıdvan Dilmen'in ikinci yarı yorumu:

Galatasaray 3 maçtır maç kazanamıyor. Bu yıl dikkatli şekilde izliyor ki Beşiktaş'ta da aynı sıkıntı yaşanıyor. Fenerbahçe'de şu an sıkıntı yok ama yenilgiler geldi mi çatlaklar başlıyor. Çok keyifsiz zaten maçlar. Erzurum maçı kolay görünse de zor maçtır. Sebebi de rakımdan dolayıdır. Oyuncuların performanslarını yüksek göremezsiniz.

Erzurumspor çok yavaş oynayan bir takım. Erzurumspor'un bu akşamki maçı kazanma hakkı bende yoktu. Neyi iyi yaptı Galatasaray? İyi oynadığı bölümlerde gol attı. Kötü oynamaya başladığı zaman zaten gol yedi. İkinci yarıda zaten gol geliyorum dedi. Galatasaray iyi oynarken zaten golü buluyor. Çünkü önde geldiği günlerden beri gördüğüm en iyi performansı gösteren Falcao var. Tam Falcao'nun atabileceği goller bunlar. Çünkü topu düşünün uzaktan geliyor. Burada tecrübe konuşuyor. Falcao kendisini rakip oyuncuya göre ayarladı ve ofsayta girmedi. Ofsayttan çıkıyor vuracakmış gibi havada avantaj sağlıyor. Stop ediyor ve vuruyor. Ofsayta düşmemesi tecrübe, göğüsle alışı klas, şut da klas. İyi oynarken attığı gol.

Erzurumspor, 0-0'ken başka oynayan bir takım geride oynarken başka bir takım görüntüsü verdi. Fakat, Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıda maçı kazanma arzusu, hatta Babel'i çıkardığında bile Allah Allah dedim ama Arda'nın Babel'in eksikliğini hissettirmemesi onu bertaraf ettirdi. Hoca Falcao'yu çıkarmayacaktı. Diagne Falcao yapıp oyuna devam edecekti. 4-4-2'ye dönecekti Galatasaray. Gol olunca hoca Diagne'ye dedi ki sen bir dur, şablonu bozmayayım dedi. Bu 1.

2- İkinci yarıdaki coşkusunu beğendim. Kazanma arzusunu doğru ataklarla çok net pozisyon yakalamasa da beğendim.

Ama en çok beğendiğim ilk yarıda Okan'ın çıkardığı o top kolay bir top değildir. Çünkü top önünde sekti. Sekmesine rağmen çıkardı. Onun dışında 11'e 10'da pozisyon vermedi.

Marcao bana göre çok kötü oynadı. Luyindama'da da yorgunluk vardı. Hiç pozisyon vermemesi çok önemli bir detaydır. İkinci yarıdaki Galatasaray'ı beğendim. Hep kötüye bakarsak haksızlık yapmış oluruz. 11'e 10 giden bir maçta pozisyon vermiyor ve hatta pozisyon buluyorsanız bu önemlidir. Psikolojik olarak ve mental olarak bu kadar iyi olmamasına rağmen kazanması da önemlidir. Berabere de bitebilirdi.

Penaltıyı vereceksin. VAR görmeyecek yani. Sen ver VAR iptal etsin. Hakemlerin akıl alması lazım. Görmediğini vermek daha kötü. Babel'in pozisyonundan 2-3 dakika sonra Marcao rakibine çok hafif bir müdahale yaptı, görmedi. Burada yardımcı hakeme teşekkür etti. Aynı bölgede bir pozisyon oldu faulü verdi Arda Kardeşler.

İkinci yarıya bakınca verdiği kırmızı karta gelelim. Yahu Allah aşkına futbolculuk sizin bildiğiniz kadar kolay bir iş değil. Futbol vücutla oynanan bir futbol. 2'si de tartışılır ama ikincisinde net göremedim ben. Hakemin Falcao'ya gösterdiği iki sarı kartta da, hadi maksimum bir tanesini verirsin. İlkini ben asla göstermem. Böyle bir kural olur mu Allah aşkına... Saçma sapan sarı karttı. En kötü bir tanesiyle kurtarabilirdi. İkincisinde boğazını tutuyordu. Ama yine de bu kadar yatacak bir şey yoktu. Hakemler bu tuzağa gelmeyecekler ve kötü bir maç yönetti.