Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Lider, Alanyaspor puanını 12'ye yükseltti ve 4'te yapmayı başardı. İlk kez mağlup olan Fenerbahçe ise 7 puanda 3. sırada kaldı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde Jailson'u eleştiren Dilmen, ''Futbol basit oyun. Kendinizi Barcelonalı Pique zannederseniz, karşınızda dersini iyi çalışmış takıma karşı sıkıntı yaşarsınız.'' dedi.

Sarı Lacivertli ekibin transfer sezonunda hata yaptığını ifade eden Dilmen, ''Hasan Ali grip olmamış, uzun süre yok. Sakatlandığında transfer için 3-4 hafta vardı. Sen bırak Gustavo'yu mustavoyu. Sol bek alsan sağ tarafı da kurtaracaktın. Ferdi Kadıoğlu iyi futbolcu olacak ama şuan iyi futbolcu değil. Böyle bir oyunda oyuna girecek oyuncu da değil ver alt lige oynasın.'' diye konuştu.

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Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

'Trabzon'un ölüsü puan aldı senden'

''Bu maçtan önce bütün Fenerbahçeliler "Uçuyoruz, kaçıyoruz" diyorlardı. İlk hafta 5 attığın takımla aynı puandasın. Trabzon'un ölüsü geldi senden puan aldı. Bu aksaklıklar nedeniyle. "Gümbür gümbür geliyoruz" Gümbür gümbür gelmiyorsun. Hadi bu savunmayla oyna Galatasaray deplasmanında.''

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'Diyeceksin ki daha 4. haftada kaleciyi bitirdin...'

''Altay'ın yetenekli bir kaleci ama şu anda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak bir kalecisi yok. Diyeceksin ki daha 4. haftada kaleciyi bitirdin, onu bitirdin, bunu bitirdin. Ben skora göre konuşmuyorum.''