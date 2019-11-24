Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi'nin durumunu açıkladı

NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Vedat Muriqi ile durumuna ilişkin yaptığı görüşmeye değindi.

24 Kasım 2019, Pazar 22:38
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Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi'nin durumunu açıkladı

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Vedat Muriqi ile yaptığı görüşmeden bahsetti. 

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından sonra programda açıklamalarda bulunan Dilmen, "Muriqi, sakatlanınca hemen oyuna girmek isteyen bir oyuncu. Ayağı döndüğünde çok kötü düşmüştü. 60 saniye kadar kenarda kaldı. Muriqi ile geçen hafta telefonda konuştum ve '5 hafta yokum hocam' dedi. 'Normal oyuncular için diyorsun herhalde, sen daha çabuk dönersin' dedim. 'İnşallah hocam deneyeceğim' dedi" ifadelerini kullandı. 

Kosovalı oyuncu Fenerbahçe'nin 8 Kasım'da milli ara öncesi Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede sakatlanmıştı.

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