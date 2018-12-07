Rıdvan Dilmen: Oyun olarak geriye giden bir Beşiktaş izliyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Oyun olarak geriye giden Dilmen, Beşiktaş'ın deplasman performansını eleştirdi ve "Bilic'in başarısız olduğu dönem dahil olmak üzere, oyun olarak geriye giden bir Beşiktaş izliyoruz. Beşiktaş kalan 2 maçı da kazansa, ilk yarıyı 31 puanla kapatacak. Bu puan Beşiktaş için çok azdır. Deplasman performansı, Bilic dönemi dahil en az puan aldığı dönemlerden biridir." diye konuştu.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

''3 Büyüklerin kadrosu her geçen sene erimeye devam etti. Fatih hocanın dediği gibi Anadolu takımları çıkışa geçti ama üsttekiler de çöküşe geçti. Maçın 2 güzel hareketi vardı. O pozisyonlar da ofsayt oldu. İki takım da oynamaya çalışıyor ama oynayamıyorlar. Birbirlerine takın oynuyorlar. Beşiktaş adına sahanın iyileri Necip ve Vida oldu. Alanyaspor'un iyi ve hareketli bir forveti var. Beşiktaş yeni bir sürece girdi.Necip'in sürekli oynar hale gelmesi, Dorukhan'ın sürekli oynaması, Güven'in birinci tercih olması, Pektemek'in oynuyor olması sonrası sormamız gereken soru: Bu oyuncular Ağustos ayında neredeydi?"

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'Son 4 yılın en vasat kadrosuyla oynuyor'

"Beşiktaş 1-2 haftadır, son 4 yılın en vasat kadrosuyla oynuyor. Beşiktaş, düşüşte olan oyuncularla çıkışta olan genç oyuncuların karmasından oluşuyor şu anda. Genç oyuncuları kazanmanın hep yanındayım. Dorukhan'da ısrar edilmesi gerekiyor gibi, eli ayağı düzgün bir oyuncu."

'Harika maç yönetti'

"Şahane bir hakem vardı, Alper Ulusoy harika maç yönetti. İstatistiklere baktığımızda, iki takım da istatistikleri alt üst etti, iki takım da ilk kez 0-0 maç bitirdi."

'Geriye giden bir Beşiktaş izliyoruz'

"Bilic'in başarısız olduğu dönem dahil olmak üzere, oyun olarak geriye giden bir Beşiktaş izliyoruz. Beşiktaş kalan 2 maçı da kazansa, ilk yarıyı 31 puanla kapatacak. Bu puan Beşiktaş için çok azdır. Deplasman performansı, Bilic dönemi dahil en az puan aldığı dönemlerden biridir."

'Temel sorununun saha içine yansıyan saha dışı olduğunu görüyoruz'

"Beşiktaş saha dışında konuşulan bir kulüp haline geldi. Pepe, Babel'in neden oynamadığı, Tolgay'ın neden kadro dışı kaldığı, Oğuzhan'ın düşüşünün nedeni... Bunları üst üste koyunca, Beşiktaş'ın temel sorununun saha içine yansıyan saha dışı olduğunu görüyoruz."