Rıdvan Dilmen: Nazım Sangare transferi Beşiktaş için acildi...

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Misli.com'un sunduğu "%100 Futbol" programında Beşiktaş - Antyalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.

"Beşiktaş, 135 dakikada hiç pozisyon vermedi. PAOK maçında 35 dakikada 10 tane pozisyon vermişti. Beşiktaş biri Trabzonspor deplasmanı, diğeri geçen sezon 17 maçta sadece 2 maç kaybeden öz güvenli bir takıma karşı pozisyon vermeden oynuyorsunuz. Kaybetmeyi unutmuş bir takım Antalyaspor ama öyle bir durum oldu ki açık oynayan, gümbür gümbür giden Beşiktaş'tan sakin kontrollü bir oyuna geçtiler. Bu durumda Sergen Yalçın'ın artısı..."

"Beşiktaş'ın bir dezavantajı oldu. Atiba ve Dorukhan oyunun iki yönünü de oynayan oyuncular, ikisi de sarı kartı oldu. Dikkatli oynayan kalecisinden dikkatli oynayan golcüsüne kadar Beşiktaş var. Antalyaspor da Orgill'in ikinci yarı oyuna gireceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta ise ikinci yarıda Ljajic oyuna Dorukhan ve Mensah'ın yerine girecektir"

" Beşiktaş'ta ilk yarıda beğendiğim en iyi oyuncu Boyd'du. Şunu da söyleyelim 1-0 yeterli mi bence değil"

Maç sonu açıklamaları

"Beşiktaş'ın orta sahası Mensah, Ljajic, Atiba kaldı. Antalyaspor'un üstünlüğü ele almasının neden budur. Beşiktaş 4-3-3 gibi oynayan ama Ljajic girdikten sonra orta sahada tek Atiba ile kalan bir yapı var"

"Bu kayıplar her takım için olacak. Galatasaray için, Fenerbahçe için, Trabzonspor için her takım için olur. Eskiden böyle maçlarda 1-0'ı korumak daha kolaydı. Şimdi hakemleri zorlayan taraftar baskısı yok.

"Mensah kötü oyuncu değil. Beşiktaş'ın kadrosunda eski oyunculardan Sosa, Talisca gibi isimler vardı. sorunu bence kendisinde. Şenol Güneş ile olmadı, Abdullah Avcı ile olmadı, Sergen hoca ile hala hazır değil. Yapması gereken tek şey; fiziksel olarak iyi olması lazım"

"Golden önce Boyd'un taç pozisyonu, tartışılacak bir pozisyon. VAR'ın devreye gireceği bir pozisyon değil. Orada dördüncü hakem müdahale edebilirdi. Top bana göre Boyd'a değdi ama dışarıda değdi."

"Fenerbahçe, Nazım Sangare ile de anlaşmış. Acil olan kulüp Beşiktaş'tı. Fenerbahçe de büyük lüks değil. Emre Belözoğlu sezon başında Nazım Sangare'yi istemişti bunu biliyorum. Nazım yaşı itibariyle en az 5-6 yıl görev yapabilecek bir oyuncu"







