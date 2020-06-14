Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Fernando Muslera'nın ağır bir sakatlık yaşadığı pozisyonu değerlendiren Dilmen, "Net görmediysen oynat diyorlar, neden? Atak olsun istiyorlar. VAR'sız sistem olsaydı, yardımcı kaldırırdı. Bu pozisyon, IFAB'a falan gönderilmeli. Bu kuralın değişmesi lazım. Kafası karışıksa hemen kaldıracaksın. Oldu gol, döndün ofsayt verdim ama ayak gitti." diye konuştu.

Sporcu sağlığının önemli olduğunun altını çizen Dilmen, "Atak mı, gol mü, sporcu sağlığı mı önemli! Kaldıracaksın bayrağı, bu geliyorum diyordu." ifadelerini kullandı.



