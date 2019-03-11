Rıdvan Dilmen: Fatih Terim eleştirime sinirlenebilir!

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Antalyaspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray'ın dezavantajı var, haftaya önce Başakşehir oynayacak. Geçtiğimiz haftalarda da böyle oldu. Bu psikoloji ile maça çıkmak farklı. Başakşehir haftaya pazar 16:00'da Kayseri'de kazanırsa, Galatasaray'ın Bursa ile 19:00'da kazanma ihtimali zayıflar.

Fatih Terim benim bu eleştirime sinirlenebilir. Deplasmanda "fobi" kelimesine karşı çıkmıştı ama bir gerçek var. Deplasmanda 15 atmış, 15 yemiş. İçeride 36 atıp, 10 yemiş. Siyahla beyaz kadar fark var.

Galatasaray'ın tribün sayısında da bir düşüş var. Artık 50 bine oynayamıyor. Galatasaray'da bu skora rağmen bir düşüş gözlemledim. Ama ne olursa olsun Başakşehir'i takibini sürdürüyor. Beşiktaş'ta Galatasaray'ı takibini sürdürüyor. Öyle bir takım var ki karşılarında, geleni gideni yeniyor.