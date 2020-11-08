Galatasaray , Süper Lig 'in 8. haftasında Sivasspor 'u 2-1 mağlup etti.

NTV'de Misli.com'un sunduğu '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim, Diagne'den o kadar umutsuz ki, Falcao yokken dahi oynatmadı. Galatasaray bugün kritik bir 3 puan kazandı. Önemli deplasmanlardan önemli galibiyetler. Sonuçta bu mevsimde üst üste Erzurum ve Sivas deplasmanından 3 puanla dönmek önemli" dedi.

Dilmen ayrıca, "Luyindama ekonomik oynadı. Marcao bugün hatalar yaptı. Şu faktör de var. As kalecin Muslera uzun zamandır yok. Falcao yok. Falcao'nun alternatifi Diagne formsuz ve Fatih Terim de ondan umutlu değil -ki, bugün onunla başlamadı. Taylan bugün hocası ne istediyse onu yaptı. Emre Kılınç bölüm bölüm de olsa iyi oynadı. Arda Turan'ı bugün beğendim. Bir kaptan gibi takıma hakim oldu" ifadelerini kullandı.