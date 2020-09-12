Rıdvan Dilmen: Bu sezon gol rekoru kırılabilir

Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu. Misli.com'un sunduğu %100 Futbol' programında ilk yarıyı değerlendiren Dilmen, penaltı pozisyonunu ve Arda Turan'ın performansını değerlendirdi

"El doğal konumda olmadığı için pozisyona hakem penaltı verdi. Rıdvan'a göre penaltı değil ama kurallara göre penaltı. Fatih Terim'in kafasındaki Galatasaray bu değil. Luyindama'nın henüz hazır olmadığını gördüm ama doğal"

"Maç bitti demek doğru olmaz ama maçın dönmesi mucizelere kaldı. Arda, Galatasaray'a dönmeyi hak ediyordu. Hataları oldu mu, oldu. Arda bu mu, bu değil ama bu tür oyuncuları kullanmasını seven bir teknik adamı var''

Maç sonu açıklamaları

"Çok uzun bir maç trafiği var, çok iddialı olmamak lazım. Türkiye rekoru 8-4'lük benim oynadığım maçtı. 10-0'lık İnönü'de Beşiktaş'ın galibiyeti vardı. Bu sezon 12 gollü maç olacaktır. Ben inanıyorum"

"Eskiden 3 büyükler iç sahada taraftarla beraber kazanıyordu. Türk Telekom Arena, Vodafone Park, Kadıköy'de oynanan maçlarda artık cepte 3 puan yok. Eskiden yüzde 90'dı. Şimdi yüzde 70 oldu"

"Servet Bey, Uilenberg ile mesajlaşmasını okudu. Uilenberg, Fenerbahçe'nin iki penaltısına da 'penaltı' diyor."

"Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe, Jailson'u ciddi bir paraya satıyor. 4.5-5 milyona satılacak galiba"