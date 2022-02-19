Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak alt sıralarda yer alan Everton'da forma giyen yıldız futbolcu Richarlison, takımın eski teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye olan hayranlığından bahsetti.

TNT Sports'a konuşan Breziyalı yıldız, Everton'da birlikte çalışma fırsatı bulduğu tecrübeli teknik direktör Carlo Ancelotti'ye övgü dolu açıklamalarda bulundu. Richarlison, Ancelotti'nin takıma tamamiyle uyan bir antrenör olduğunun altını çizerek, "Ancelotti takıma uyan bir teknik direktördü. Ancak ne yazık ki Real Madrid'e gitti" sözlerini söyledi.

Real Madrid'e istiyor mu?

Ancelotti'nin kendisini Real Madrid'e isteyip istemediğine yönelik soruya ise yıldız futbolcu gülerek, "Bana hala mesaj atıyor. Bana kulüpte çok yardımcı olan birisydi." sözleri ile cevap verdi.

"Kalsaydı Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne ulaşırdık"

İtalyan teknik adam Everton'da kalsaydı Avrupa kupaları için mücadele verebileceklerinin altını çizen Richarlison, "Gelip takımı düzelten birisiydi. Takıma James Rodriguez'i getirdi. Yanılmıyorsam Avrupa Ligi'nin 3 veya 4 puan gerisinde kalmıştık. Hedeflerimizden biri de buydu. Ve bu sezon kalsa mutlaka transfer ister ve Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne ulaşırdık. Maalesef ayrılmak zorunda kaldı. İstesek de istemesek de Real Madrid onun için çok iyi bir teklifti. Ancelotti ve Vinicius Jr. için Real Madrid maçlarını izliyorum." dedi.

Ancelotti, 2019 Aralık ile 2021 Haziran arasında Everton'ı çalıştırmış ve daha sonra 2021 Temmuz'da Real Madrid'in başına geçmişti.

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