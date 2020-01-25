Milan’ın İsviçreli sol beki, yaklaşık 1 haftadır Fenerbahçe’den İstanbul daveti bekliyor. Rodriguez, Milano’daki evinde eşyalarını topladı, bavulunu hazırladı.

Başarılı oyuncu, Fenerbahçe için son olarak PSV’den gelen teklifi reddetti. Oyuncunun menaceri Di Domenico, yönetime gönderdiği son mesajda, “Daha fazla beklemek istemiyoruz. Rodriguez ortada kalma endişesi taşıyor” demişti.

Fenerbahçe ise sorunun çözülmesi konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtip, biraz daha süre istedi. Rodriguez sabırsızlıkla gelecek müjdeli haberi bekliyor.