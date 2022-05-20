Süper Lig 'de uzun yıllar Beşiktaş forması giydikten sonra bir sezon da Kasımpaşa'da görev yapan Ricardo Quaresma 2 yıl önce ülkesi Portekiz'e geri dönmüştü.

Vitoria Guimaraes'le anlaşan yıldız futbolcu sezonun sona ermesiyle kontratının da sonuna geldi. Geleceği merak edilen 38 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımla Portekiz ekibinden ayrıldığını açıkladı.

'Daha fazla katkı sağlamak isterdim'

Kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaşan Q7, "Vitoria ile kontratım sona erdi ve takımdan ayrıldım. İtiraf etmeliyim ki takıma daha fazla katkı sağlamak isterdim. Saha dışında da üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Taraftarlara, bana gösterdiği sevgi ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Sizin de bildiğiniz gibi, sözleşmemi bir yıl daha uzatabilirdim ama Vitoria'nın yaşadığı ekonomik zorluklara kayıtsız kalamazdım. Takımdan ayrılarak kulübe az da olsa katkı sağlayabilirim ve tasarruf etmelerine yardımcı olabilirim. Emekli olmanın zamanı henüz gelmedi. Futbol oynamak ve beni mutlu eden şeyleri yapmaya devam etmek istiyorum" ifadelerini not düştü.

Guimaraes formasıyla bu sezon 26 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistle oynayan 38 yaşındaki Quaresma'nın bir sonraki durağı merak konusu...