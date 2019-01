Ricardo Quaresma ayrılıyor!

Beşiktaş’ta yaprak dökümü devam ediyor... Ryan Babel’i İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a gönderen Siyah-Beyazlılar, takımın bir diğer kanat oyuncusu Ricardo Quaresma’yla da yol ayrımına geldi. Kara Kartal’daki ikinci döneminde üst üste 4 sezondur başarıyla görev yapan Portekizli yıldızın, kulübün mali olarak sıkıntı yaşaması ve futbol hayatının son dönemlerini Porto’da sürdürmek istemesi sebebiyle ayrılmak istediğini yönetime ilettiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak FANATİK’e açıklamada bulunan Asbaşkan Umut Güner, ayrılık durumunu doğrulayarak, “Hafta içinde durumu görüşülecek” ifadelerini kullandı.

‘Porto’ya döneceğinden şüphem yok’

Kara Kartal’la sözleşmesi 2020 yılında sona erecek tecrübeli futbolcunun, sezonun ikinci yarısındaki alacakları karşılığında bonservisiyle gönderileceği gelen haberler arasında... Porto Başkanı Pinto Da Costa, 2017’de Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’la 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından Ricardo Quaresma’ya kapılarının her zaman açık olduğunu söylemişti. Costa, “Porto zamanlarını hatırlamak için maç sonunda Quaresma’dan formasını aldım. Quaresma’nın bir gün Porto’ya döneceğiden şüphem yok” ifadelerini kullanmıştı.

MİNİ YORUM

Erman Özgür: Yerini doldurmak mümkün değil

Quaresma’nın gidebilecek olması, özel yetenekleri ve futbol oyununa kattığı seyir zevki düşünüldüğünde sadece Beşiktaş taraftarı için değil futbol izlemeyi seven herkes için büyük bir kayıp olur. Fakat geldiği günden beri Beşiktaş’ın her başarısında başrolde olan Quaresma’nın ilerleyen yaşı, aldığı ücreti kulübün artık karşılamakta zorlanması ve kalan sürede sadece lig maçı oynayacak Beşiktaş’ın durumu yıldız oyuncunun ayrılmasını daha kabul edilebilir hale getirdi. Yerini doldurmak mümkün mü ? Elbette hayır. Bu yetenekte bir oyuncu bulsanız bile almak için çok ciddi ve Beşiktaş’ın ödemesi şu an için zor paralar gerekli. O yüzden yapılabilecek en doğru şey Quaresma’nın taraftar ve camia için ne kadar önemli olduğunu herkesin hissedebileceği bir veda ile yıldız oyuncuyu uğurlamak olacaktır.