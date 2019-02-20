Siyah-Beyazlılar’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, ara transfer döneminde takımdan ayrılığın eşiğine gelmişti. Kulüpteki ekonomik sorunlar sebebiyle maaşını düzenli olarak almada güçlük çeken Q7, uzun süren görüşmelerden sonuç alamaması sonrasında takımda kalmıştı. Kara Kartal’ın Erzurumspor’la oynadığı lig mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan başarılı oyuncu, Antalyaspor ve Bursaspor mücadelelerinde görev yapamamıştı.

Formasına, geçen hafta Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla birlikte geri dönen Quaresma, 68. dakikada Jeremain Lens’in yerine oyuna dahil olmuştu. Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılan takım çalışmalarında hırslı bir görüntü sergileyen yıldız isim, pazartesi günkü mücadelede 11’e dönmeyi hedefliyor.

Lens ya da Güven...

Vodafone Park’ta oynanacak dev karşılaşma öncesinde teknik ekibin, Quaresma’yı derbi kadrosuna dahil edeceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun, dev maçlarda takıma daha yararlı olmasını göz önünde bulunduran Siyah-Beyazlılar, başarılı ismi derbide sağ kanatta görevlendirmesi bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in, sol kanatta ise Jeremain Lens ya da Güven Yalçın ikilisinden birine forma vermeyi hedeflediği, bu konudaki kararını hafta içindeki takım çalışmalarına göre vereceği belirtildi.