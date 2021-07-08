Son olarak İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen ve sözleşmesi Haziran ayında sona eren Frank Ribery'nin yeni takımı belli oluyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, 38 yaşındaki futbolcunun kariyerine Fransız ekibi Marsilya'da devam edebilir. Mavi beyazlıların Ribery'ye 1 yıllık sözleşme teklifi sunacağı iddia edildi.

Galatasaray 'da oynadıktan sonra Marsilya'ya giden Frank Ribery, Fransız ekibinde 2005-2007 yılları arasında forma giymişti.