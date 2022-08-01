2022-2023 sezonu ile birlikte Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımı ile düzenlenecek olan Rezerv Lig'de ilk 2 haftanın maç programı belli oldu.









Spor Toto Süper Lig fikstürü ile paralel olarak ve A Takım müsabakalarından bir gün sonra oynanacak Rezerv Lig'de 1 ve 2. hafta programı şöyle:

Rezerv Lig nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu, uzun süredir gündemde olan Rezerv Lig projesini 2022/23 sezonunda hayata geçireceğini açıkladı. Bu doğrultuda Süper Lig takımlarının rezerv ekibi, A takım fikstürüne göre mücadele edecek ve A takımda şans bulamayan yerli-yabancı tüm futbolcular oynatılabilecek. A takıma oyuncu yetiştirmek ve oyuncuyu hazır tutmak için kurulacak bu ligde temel amaç; futbolcuların sürekli forma giyebilmelerini sağlamak olarak ön plana çıkıyor.