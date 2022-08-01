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Rezerv Lig'in ilk 2 hafta fikstürü açıklandı

2022-2023 sezonu ile birlikte Süper Lig kulüplerinin katılımı ile Rezerv Lig'in düzenleneceği açıklanmıştı. Rezerv Lig'in ilk 2 haftanın maç programı belli oldu.

01 Ağustos 2022, Pazartesi 22:45 Son Güncelleme:
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Rezerv Lig'in ilk 2 hafta fikstürü açıklandı

2022-2023 sezonu ile birlikte Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımı ile düzenlenecek olan Rezerv Lig'de ilk 2 haftanın maç programı belli oldu. 


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Spor Toto Süper Lig fikstürü ile paralel olarak ve A Takım müsabakalarından bir gün sonra oynanacak Rezerv Lig'de 1 ve 2. hafta programı şöyle: 

Rezerv Lig nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu, uzun süredir gündemde olan Rezerv Lig projesini 2022/23 sezonunda hayata geçireceğini açıkladı. Bu doğrultuda Süper Lig takımlarının rezerv ekibi, A takım fikstürüne göre mücadele edecek ve A takımda şans bulamayan yerli-yabancı tüm futbolcular oynatılabilecek. A takıma oyuncu yetiştirmek ve oyuncuyu hazır tutmak için kurulacak bu ligde temel amaç; futbolcuların sürekli forma giyebilmelerini sağlamak olarak ön plana çıkıyor.

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