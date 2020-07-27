Reymundo Zamora Nunez: Hedefimiz en az 4-5 kota daha almak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları, gelecek yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Milli boksör Batuhan Çiftçi’nin 52 kiloda olimpiyat kotası aldığı ve Kovid-19 nedeniyle ertelenen Avrupa kıta eleme müsabakaları, gelecek yıl şubat-mart, dünya eleme müsabakaları da mayıs-haziran aylarında yapılacak.

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ülkesine dönemeyen Nunez, günlerini Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi’nde geçiriyor.

Her gün düzenli olarak spor yapan Nunez, yakın zamanda sporcularına kavuşmayı bekliyor.

Nunez, AA muhabirine, yarım kalan kota müsabakalarında iyi bir performans göstermek istediklerini söyledi.

Milli takımın bunu yapacak kuvvette olduğuna işaret eden Nunez, "Türkiye Boks Milli Takımı’ndaki sporcularım genç ve çok kuvvetli. İlk olarak kota engelini geçmemiz gerekiyor. Sonra olimpiyat hedeflerimizi belirleyeceğiz. Önümüzdeki ilk engel olimpiyat kotaları. Burada da hedefimiz en az 4-5 kota daha almak." dedi.

Boksörlerin her geçen gün teknik ve taktik olarak geliştiğini dile getiren Nunez, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeyi ertelenen vize maçlarında da görme fırsatımız oldu. Teknik ve taktik konusunun üzerine gidersek çok başarılı olabiliriz. O yüzden idmanlara bir an önce başlamamız, yoğun idmanlar yapmamız gerekiyor. 52 kiloda Batuhan Çiftçi, Londra’da olimpiyat vizesini dünya ikincisi bir boksörü yenerek aldı. Bunun da hem bize hem de takımımıza büyük motivasyon olduğunu söyleyebilirim. Vizelerin alınabileceğini gösterdi. Kendisinin de motivasyonu yükseldi."

Erkek Milli Boks Takımı ile 2 yıldır çalıştığına dikkati çeken Nunez, "Uyguladığımız program sayesinde sporcularımız adım adım teknik ve taktik kapasitelerini artırdıklarını bize gösterdi. Sağlam adımlarla gidiyoruz. Büyük gelişmeler katediyoruz. Sporcularımın hepsinde bu gelişmeleri net şekilde görebiliyorum." şeklinde konuştu.