Revizyon rinoplasti herkes için uygun mudur?

Revizyon rinoplasti daha önce rinoplasti (burun estetiği) ameliyatının kötü sonuçlarını gidermek için yapılan bir işlemdir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan revizyon rinoplasti, sekonder rinoplasti olarak da adlandırılmaktadır.

Rinoplasti ameliyatı her hastada olumlu sonuç vermez. Burun ucu sıkıştırılabilir, daralmış, geniş, asimetrik, alçak, sarkık veya aşırı kısaltılmış ve kalkık görünüm olabilir. Burun delikleri asimetrik veya geniş olabilir. Burnun yan duvarları çökebilir ve nefes almakta zorlanabilir. Burun köprüsündeki kemerlenme devam edebilir, burun sırtı çökebilir, burun kıkırdağının yetersiz çıkarılması nedeniyle gaga ortaya çıkabilir veya burun sırtındaki çöküş (semer burun) fazla kaldırılır. Burun ortasında ters bir V şekli, burun eğriliği, kalıcı deviasyon, düzensiz burun köprüsü, burun içi ve dışında skar dokusunun fazla gelişmesi, cilt ve yumuşak doku sorunları ortaya çıkabilir.

Revizyon rinoplasti, normal rinopastiye göre ekstra deneyim gerektirir

İlk ameliyatın sonuçlarının tam oturması ve revizyonda nerelere müdahale yapılacağının doğru tespiti için 1 yıl beklenmelidir. Rinoplasti ameliyatı için en az 5-7 yıllık bir deneyim gerekmektedir. Rinoplasti ameliyatının estetik ameliyatlar içinde en zorlarından biri olduğu gerek KBB gerekse plastik cerrahlar tarafından sıklıkla belirtilmektedir.

Bu işlemde burunu oluşturan birçok yapı ve bunların birbiriyle ilişkisini 3 boyutlu olarak düşünmek ve onarmak gerekir. Ayrıca ameliyat sonrası iyileşme sürecinde buruna hangi güçlerin ne oranda etki edeceğini ve uzun dönemde burnun nasıl stabil kalacağını da öngörmek gerekir. Bunların hepsi deneyim gerektirir.