İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 2017'den beri takımda forma giyen Fransız yıldız Alexandre Lacazette ile yollarını ayırıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun Haziran sonunda sözleşmesinin sona ermesi ile takımdan ayrılacağı duyuruldu ve Lacazette'e gelecek kariyerinde başarılar dilendi.

Mikel Arteta'dan Lacazette yorumu

Ayrılığın duyurulmasının ardından Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Fransız futbolcu hakkında şu sözleri dile getirdi: "Lacazette bizim için harika bir oyuncu oldu. Saha içinde ve dışında gerçek bir lider oldu ve genç oyuncularımız üzerinde çok önemli bir etkisi oldu. Bize olan bağlılığı olağanüstüydü ve ona ve ailesine başarı ve mutluluklar diliyoruz."

2017 yılında Lyon'dan Arsenal'en transfer olan Alexandre Lacazette, İngiliz ekibiyle 206 maça çıktı ve 71 gol kaydetti.



