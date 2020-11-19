Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, 66 yaşında hayatını kaybetti. Karabacak, bugün Bursa'da kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, Reşit Karabacak kimdir? Kaç yaşında vefat etti?

1954 yılında Erzurum’ da dünyaya geldi. 1973 yılında İzmir Tekel Spor Kulübünde güreşe başladı. Bursa Tofaş SAS güreş Kulübünde güreş yapmaya devam etti. Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı.

Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı.

Bir süre önce COVID-19 hastalığına yakalanan Karabacak, kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi vefat etti. Federasyondan Reşit Karabacak için başsağlığı mesajı da yayımlandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Reşit Karabacak için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mesajında, Reşit Karabacak'ın vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak'ın Türk güreşine verdiği hizmetlerin her zaman hatırlanacağını kaydeden Kasapoğlu, Karabacak'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve güreş camiasına başsağlığı diledi.