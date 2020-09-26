Rennes, Uğurcan Çakır transferinden vazgeçti

Geçen sezondan bu yana pek çok Avrupa kulübünün radarında olan Uğurcan Çakır için son 1 aylık periyotta Rennes ciddi şekilde devredeydi. Kalecisi Mendy’yi 30 milyon Euro’ya Chelsea’ye satan ve arayışlara başlayan Fransız ekibi, 12 milyon Euro’luk teklifini son olarak bonuslarla 17 milyon Euro’ya yükseltti. Trabzonspor Yönetimi ise direkt 20 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istedi. Bu rakamlara çıkamayan Ligue 1 ekibi, listesindeki diğer isim Alfred Gomis’e yöneldi ve kısa zamanda anlaşmaya vardı.

Rennes’in, Gomis’in kulübü Dijon’u yaklaşık 10 milyon Euro’luk bir bonservis bedeliyle ikna ettiği dış basında yazıldı. Bordo-Mavililer, 20 milyon Euro’nun altında bir rakama bu yaz döneminde kesinlikle Uğurcan’ı bırakmak istemiyor.