Ana konusunu 1996 yılında Gazi Koşusu’nu 2.26.22’lik halen kırılamayan rekoruyla kazanan unutulmaz şampiyon at Bold Pilot, sihirbaz lakaplı efsane jokeyi Halis Karataş ve kanser nedeniyle kaybettiği eşi Begüm Atman Karataş’ın hayat hikayesinin oluşturduğu film eleştirmenlerden de büyük beğeni toplamıştı. Filmde Fanatik Hipodrom ekip arkadaşımız Hakan Cantınaz senaryo danışmanlığının yanı sıra oyuncu olarak da yer almıştı. Eserin baş rollerini Fikret Kuşkan, Farah Zeynep Abdullah ve Ekin Koç paylaşmış, yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız yapmıştı.

Atman Ailesi’nden Lale Atman dün gece twitter’dan yaptığı paylaşımında bu yıl Ankara’da düzenlenecek Şartlı – 1 Bold Pilot Koşusu’nun şampiyonun daimi start aldığı İstanbul Veliefendi Hipodromu’na alınması konusundaki emeklerinden dolayı Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı’ya teşekkürlerini sundu ve 12 Haziran akşamı filmin Veliefendi’de yarışseverlerle buluşacağını duyurdu.

Cem Boşgelmez