Biten sözleşmesi ile Lille'den ayrılan Burak Yılmaz'ın yeni durağı merak edilirken Ligue 1 ekiplerinden Reims'ın kendisini istediği iddia edilmişti. Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot, söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.





France Bleu'ya verdiği röportajda Burak Yılmaz'ı istediklerine yönelik iddiaları yalanlayan Caillot, "Tamamen yalan. Asılsız olduğunu bildiğim şeyleri okumak beni çok güldürüyor. Reims'da hiçbir zaman gündeme gelmedi" dedi.

Aradıkları profile Gomis örneği

İlgilendikleri tipteki oyuncunun Galatasaray 'ın golcüsü Bafetimbi Gomis gibi olduğunu belirten Caillot, "Aradığımız profil Burak Yılmaz gibi değil. Yine de deneyimli bir profile gidebiliriz. Reims'da transfer ile ilgilenen görevlilerin Avrupa ve dünyanın gözünde artık aynı statüde olmadıklarının farkındayız. Bu nedenle Reims'a gelebileceklerini asla hayal edemeyeceğimiz oyuncularla karşı karşıyayız. Bu kış mesela neredeyse Bafetimbi Gomis'i getiriyorduk. Ama açıkça söylediği gibi Galatasaray'da yarım kalan macerasını bitirmek zorunda olmasaydı Reims'e gelirdi ve onun gelişi genç oyuncularımıza çok şey katabilirdi. Bir kez daha nüfus cüzdanı yaşına takılmadık. Oscar Garcia'nın aradığı özelliklere denk gelecek oyuncunun futbol nitelikleri üzerinde durduk" ifadelerini kullandı.