Reformer Pilates Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Bugünkü adı ile Pilates, 1945 senesinde Joseph Pilates'in "Hayata Dönüş" isimli kitabında aslında çok farklı temeller üzerine doğdu. Bugün Instagram'ı süsleyen ekipmanlı pilates türlerinin aslı, 1. Dünya Savaşı'nda yatağa bağlı yaşamını sürdüren hastalara yardımcı olmak için tasarlanan bir teknikle başladı. Amaç, kitabın isminden anlaşıldığı şekilde hastaları iyileştirmek ve onları hayata döndürmekti.

Zamanla gelişen ve farklı eğitmenlerin öncülüğünde diğer ülkelere taşınan pilates, özellikle 1980 yıllarında büyük bir popülarite kazandı. Bu popülarite bir dönem azalsa da sosyal medyanın da etkisiyle son yıllarda yeniden zirveye ulaştı. Aynı zamanda ünlüler tarafından da tercih edilmeye başlandı.

Reformer Pilatesin Normal Pilatesten Farkı Nedir?

Reformer pilates ismini egzersiz için kullanılan ekipmandan almaktadır. Reformer isimli bu makine muhtemelen dünyada en çok bilinen pilates ekipmanıdır. Özellikle yeni başlayanlar için biraz korkutucu görünebilir çünkü komplike bir yapıya sahiptir.

Reformer, tekerlekler üzerinde hareket edebilen ve hareket ettikçe direnç gösteren bir dizi yayla tutturulmuş bir makinedir. Ayrıca bacaklar ve kollar tarafından kullanılabilecek bir ayak çubuğu ve uzun kayışlar ve egzersiz yaparken uygulayıcının düşmesini durdurmak için eklenmiş omuz bloklarına sahiptir.

Bu komplike makine, egzersizin amacına göre güç, esneklik veya denge kazanmak için farklı şekillerde kullanılabilir. Genellikle, yaygın teknikler platformu yay direncine karşı itme ve çekme üzerine kuruludur. Ayakta, oturarak veya baş aşağı şekilde uygulanabilir.

Ekipmanın çok yönlülüğü büyük bir avantaj sağlarken aynı zamanda kullanımı için önemli bir güç ve kondisyon gereklidir. Bu özellikler kesinlikle zaman içinde kazanılabilir.

Kısacası, ayarlanabilir yay direnci ve kayan platform kombinasyonu ile reformer makinesi, normal pilates matı üzerinde yapılması mümkün olmayan egzersizleri mümkün kılar.

Reformer Pilates Faydaları Nelerdir?

Kapsamlı bir egzersiz yöntemi olduğu için reformer pilates pek çok fayda sağlar. Tüm vücudu çalıştırmaya ve geliştirmeye yardımcı olur.

Normal pilates tekniklerinde olduğu gibi, reformer pilates de özellikle esnekliği ve dengeyi, ayrıca odak, koordinasyon, duruş ve vücut yapısını güçlendirir.

Reformer pilates, kan basıncını dengeleme konusunda da oldukça başarılıdır. Kardiyovasküler sağlığa iyi gelmesi dışında, omurga çevresindeki kasları stabilize etme konusunda da faydalıdır. Bu nedenle özellikle bel ağrısı sorunu yaşanlar için ideal bir egzersizdir.

Ek olarak, reformer pilates yoga gibi manevi bir aktivite olmasa da kanıtlanmış bazı zihinsel faydalara sahiptir. Hafızayı geliştirme, endorfin salgılatarak depresyon ve stresi azaltma bu faydalar arasındadır. Düzenli olarak reformer pilates yapan kişiler stresten uzaklaşarak daha iyi bir ruh haline yaklaşabilirler.Kadınlar İçin Doktor Tavsiye Ediyor mu?

Reformer pilates, her yaş ve her meslekten insan için uygundur. Profesyonel sporcular ya da sınırlı esnekliğe sahip kilo fazlası bulunanlar da reformer pilatese başlayabilir.

Sağladığı faydalar göz önünde bulundurulduğunda, özellikle kas ağrısı ve vücut formunda bozukluk yaşayan kişilere fizyoterapistler tarafından da sıklıkla önerilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, eğitmen eşliğinde başlamak ve egzersizi doğru hareketlerle tamamlamaktır. Bu şekilde tehlikeli durumlardan kaçınılabilir.Yine de, her spor da geçerli olduğu gibi reformer pilates de kişisel bir seçimdir. Sosyal medyadaki popülaritesi etkileyici olsa da spora yeni başlayanlar için normal pilatesle başlamak daha iyi bir alternatif olabilir. Biraz tecrübe kazandıktan sonra reformer pilatese kolayca geçiş yapılabilir.