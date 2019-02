Red Dead Online’ın büyük güncellemesi PS4 erken erişimiyle geldi

PS4 oyuncuları yeni bir yakın dövüş silahı olan Jawbone Knife‘ı ilk kullananlar olacak. Adından anlaşılabileceği gibi, hayvan çenesinden yapılan bir silah. Bıçağın yanı sıra PlayStation 4 oyuncuları 3 yeni ifadeye ve kıyafetlere erişebiliyorlar. Ayrıca PS4 önümüzdeki birkaç hafta içinde yayına girecek olan yeni Special Series modunu alacak ilk platform olacak. Red Dead Online’ın ilk erken erişim modu Open Target yarışları olacak ve oyuncular haritadaki tüm kontrol noktalarını istedikleri sıraya göre geçmek için at sırtında diğer 15 oyuncuya karşı yarışacaklar.

Red Dead Online betanın büyük güncellemesi daha birçok değişiklik de getiriyor ve en dikkat çekici eklenti Günlük Zorluklar. Her oyuncu günlük 7 zorluk alacak ve her biri çeşitli ödüller verecek. Tüm zorlukları gün içinde tamamlamak daha fazla ödül kazandıracak. Ayrıca yeni Balıkçılık Zorlukları da var ve en ağır balığı yakalamak için şansınızı deneyebilirsiniz. Son olarak oyuncular yeni Rare Shotgun‘ı elde edebilir, yeni kıyafetler ve ifadeler alabilirler.

Red Dead Online güncellemesindeki diğer önemli değişiklikler arasında oyuncu radarı iyileştirmeleri ve ödül sistemindeki değişiklikler de var. Red Dead Online’da 5 Mart’a kadar oturum açan herkes aşağıdakiler de dahil birçok ücretsiz eşya alacaklar:

2 Potent Snake Oil

2 Potent Bitters

2 Potent Miracle Tonic

2 Horse Reviver

2 Potent Horse Stimulant

8 Poison Arrows

10 Explosive Slug

Red Dead Online oyuncuları yakın gelecekte yeni Target Races gibi birçok yeni özellik alacak. Ayrıca; Up in Smoke, Spoils of War ve Plunder olarak bilinen 3 yeni Showdown Modu da tanıtılacak.(Psoyun.com)