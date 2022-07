Red Bull Uçuş Günü, ABD’yi uçuş moduna aldı

Yaratıcı ve cesur uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olan Red Bull Uçuş Günü, Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde düzenlendi. İlginç ve fantastik uçuş araçlarını hazırlayan 36 takım, birbirinden tarz kostümleriyle 50 bin seyircinin önünde uçtu. 8,2 metrelik platformdan havalanan yarışmacılar, uçuş mesafesinin, uçuş aracı tasarımının ve gösterideki performansın bir arada değerlendirildiği yarışmada jüriyi etkilemek için mücadele etti. Eğlenceli anlara sahne olan yarışmanın birincisi Fight For Your Right to Party, ikincisi Farmers Incorporated, üçüncüsü ise Bear Naked Chonkers takımları oldu.

Birinci Viking temalı aracıyla Fight For Your Party takımı oldu

Haziran 2022’de de Iowa’da düzenlenen Red Bull Soapbox Race’de yarışan Fight For Your Party takımı bu kez de Viking temalı bir uçuş aracı ile jüriyi etkiledi. 20,1 metre uçan ve tam 50 puan alan takım şampiyon oldu. Fight For Your Party mensubu Scott Rademaker “Bu, hayatımızın en güzel anlarından biri oldu. En yakın arkadaşlarımla bu anları paylaştığım için daha da mutlu oldum” dedi.

Red Bull Uçuş Günü beşinci kez İstanbul’da

Üç yıl aradan sonra, İstanbul’u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilinde gerçekleşecek. Uçuş araçlarını hazırlamaya başlayan 38 takım yüz binlerce kişinin önünde havalanacak. Red Bull Uçuş Günü’nde jüri koltuğunda Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Mervan Tepelioğlu ve Kamufle oturacak.