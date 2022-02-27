Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 2022 sezonunun ikinci yarışı İsveç’te koşuldu. 305.79 kilometrelik toplam uzunluğa sahip 19 etaplık İsveç Rallisi’ne Red Bull sporcuları imza attı. Eksi 25 dereceyi bulan soğuktaki zorlu ralliyi 2 saat 10 dakika 44.9 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera rakiplerini geride bırakarak zafere ulaştı.

İsveç’teki mücadelede ikinci sırayı bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville alırken, üçüncülük de diğer Red Bull sporcusu Esapekka Lappi’nin oldu. Yeşil bir geleceğin ve sürdürülebilirliğin vurgulandığı Dünya Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışının ardından genel klasmanda Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera zirvede yer alıyor. Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı 21-24 Nisan tarihleri arasında Hırvatistan’da gerçekleşecek.