Red Bull sporcusu Can Öncü’den sezonun ikinci podyumu

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Can Öncü, 2022 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunun dördüncü yarışına Hollanda’da çıktı. Hafta sonunun ilk yarışını tamamlayamayan Red Bull sporcusu, Assen Pisti’nde büyük bir çekişmeye sahne olan dördüncü yarışta üçüncü oldu ve bu sezon ikinci kez podyuma çıktı.

Yarışa ikinci cepten start alan Can Öncü, ilk virajda Dominique Aegerter'i geçerek liderliği eline geçirdi. İlk yedi turda yarışı ilk sırada götüren Öncü’yle Nicola Bulega, Lorenzo Baldassari ve Dominique Aegerter arasında büyük bir çekişme yaşandı. Son tura kadar büyük bir heyecanın yaşandığı yarışta Red Bull sporcusu, damalı bayrağı üçüncü sırada geçti. Yarışı Dominique Aegerter kazanırken, Lorenzo Baldassari ikinciliği elde etti. 2022 Dünya Supersport Şampiyonası’nda sezonun beşinci ve altıncı yarışı 20-22 Mayıs tarihlerinde Portekiz’deki dört bin 182 kilometrelik Estoril Pisti’nde düzenlenecek.