Türkiye’nin en iyi düellocularının hünerlerini sergileyip, şampiyonluk için mücadele verdiği ‘1v1’ League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q’da finale kalan düellocular belli oldu. Oyuncuların vazgeçemediği League Of Legends’da üst koridorun şampiyonunu belirleyecek olan Red Bull Solo Q boyunca düzenlenen 6 çevrim içi eleme, 2 şehir elemesi ve 2 de üniversite elemelerine katılan oyuncular, playoff turuna kalmak için mücadele verdi. Playoff turunun ardından Ahmet Emir “Rubeud” Koçak, Yusuf “Rok” Kaynakçı, Berkay “Kazing” Özyurt ve Mürsel “mursobaby” Can isimlerini Türkiye Finali’ne yazdırdı. 19 Ağustos’ta yapılacak Red Bull Solo Q Türkiye Finali’nde bu dört isimden biri ülkenin en iyi düellocusu olacak.

Türkiye şampiyonu ABD yolcusu

Türkiye şampiyonu olan düellocu Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan dünya finalinde ülkemizi temsil etme hakkını elde edecek. Monster Notebook, Yapı Kredi Play, Mercedes-EQ partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Solo Q ile ilgili detaylı bilgi http://redbull.com/soloq adresinde.

Ünlü yayıncılar ‘Vadi’nin Ustaları’nda kozlarını paylaşacak

Türkiye’nin en iyi ‘1v1’ League Of Legends düellocusunun belirleneceği Red Bull Solo Q heyecanının yanı sıra ünlü yayıncılar da şampiyon olmak için mücadele verecek. League of Legends arenasında Türkiye’nin en ünlü isimleri ‘Vadi’nin Ustaları’ turnuvasında karşı karşıya gelecek. İlk dört sırayı alan isimler Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde Vadi’nin en iyisi olmak için kapışacak.