Red Bull M.E.O. şampiyonlarını arıyor

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O, Arena of Valor ve Clash Royale'de dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğuna başladı. Kayıtlar www.redbull.com/tr-tr/events/meo adresinde devam ediyor.

16 ve 23 Aralık tarihlerinde iki eleme olarak düzenlenen Clash Royale’de Türkiye elemelerinde heyecan sürüyor. 25 Aralık’ta düzenlenecek büyük finalde Türkiye şampiyonu olacak oyuncu, Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. 36 ülkede elemeleri gerçekleşen Clash Royale’de Almanya'daki Dünya Finali'nde her bölgeden bir birinci mücadele etmeye hak kazanacak.

Arena of Valor Türkiye elemeleri ise 23 Aralık Pazar günü saat 14:00 itibariyle online olarak gerçekleştirilecek. Arena of Valor’da Türkiye birincisi olan takım ise Almanya'da, Almanya ve Türkiye arasında yapılacak gösteri maçında ülkemizi temsil edecek. Dünya Finali 2-3 Ocak tarihlerinde düzenlenecek



