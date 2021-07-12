Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan; dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele ettiği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası’nda Türkiye şampiyonu belli oldu. İzmir’de oynanan ve 16 takımın kozlarını paylaştığı finallerde Sportiva Alsancak Premium mutlu sona ulaştı. Finaller, Dilara Uçar’ın çizimiyle yeniden tasarlanan Bostanlı Rekreasyon Alanı Basketbol Sahası’nda oynandı.

Türkiye’nin en büyük sokak basketbol turnuvalarından Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası’nda Türkiye şampiyonu belli oldu. Üçer kişilik takımların, kupa için mücadele ettiği Red Bull Half Court’ta 4 eleme sonunda belirlenen 16 takımın final mücadelesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile İzmir’de gerçekleştirildi. Keyifli mücadeleler sonunda rakiplerini geçen Sportiva Alsancak Premium mutlu sona ulaştı.

Türkiye şampiyonunun belirlendiği finalin oynanacağı sahanın zemini, ‘Saha Senin’ çağrısına kulak veren basketbol severlerin katıldığı yarışma sonrasında yeniden tasarlandı. Tasarımlar arasında en beğenileni olan, Dilara Uçar’ın hayata geçirdiği tasarım İzmir’de Türkiye Finali’nin oynandığı Bostanlı Rekreasyon Alanı Basketbol Sahası’nı süsledi. Böylece Uçar’ın tasarımı kendi imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.

Bu sene düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yer alacak 3x3 basketbolunun en büyük turnuvalarından biri olarak bilinen Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası’nda şampiyon olan Sportiva Alsancak Premium takımının kaptanı Kıvanç Dinler, “Öncelikle Red Bull’a teşekkür ediyorum. Burada birbirinden yetenekli harika gençler var. Onlar bu sporu seviyorlar. Red Bull Half Court’ta ortam inanılmaz çok büyük bir organizasyon. Her bir turnuvada yeni yıldızlar çıkıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.