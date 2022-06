Red Bull Half Court’ta final heyecanı 5 Haziran’da Yoğurtçu Parkı’nda!

Red Bull Half Court, dünyanın en iyi sokak basketbolcularını buluyor! Sokak kültürü ile basketbolu bir araya getirme amacıyla yola çıkan Red Bull Half Court, oyunun yanı sıra katılımcılara sıra dışı tasarlanmış basketbol sahalarında maç yapmayı vadetti.

YARI SAHADA 3X3 BASKETBOL KAPIŞMASI

Red Bull Half Court 3x3 formatında düzenlenen basketbol turnuvasında, dünya çapında 20'den fazla ülkede mücadele eden basketbolcular, eylül ayında Rusya'da gerçekleşecek olan dünya finaline ulaşmak için rakiplerini geride bırakmaya çalışıyor.

Red Bull Half Court, katılımcıları tamamen skor üretmeye ve hücuma dayalı bir oyun oynamaya teşvik ediyor. Takımlar elbette maçları kazanarak tur atlarlar. Ancak bu oyunda benzersiz bir Red Bull dokunuşu da bulunuyor: Oyunlarda her bir grupta kümülatif olarak en fazla sayıyı atan ekipler, "Sahanın Sahibi" bonusunu elde etme şansı yakalar. Yani, en fazla maçı kazanmasanız bile yine de üst tura çıkabilirsiniz.

Red Bull Half Court final maçı 5 Haziran (yarın) Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleşecek.

RED BULL HALF COURT TURNUVASININ KURALLARI

1. Red Bull Half Court, temelde FIBA oyun kurallarına dayalı olup, özel uygulamaların da yer aldığı kendine özgü bir kurallar setine sahiptir. FIBA 3x3 kurallarına buradan ulaşabilirsin.

2. Tüm maçlar aşağıdaki istisnalar dışında FIBA oyun kurallarına göre oynanır:

a. Her maç maksimum 21 sayıda tamamlanacaktır. Eğer maç süresi içinde (10 dakika) bir takım 21 sayıya ulaşırsa karşılaşma kazanır ve müsabaka sona erer. Eğer normal süre berabere sonuçlanırsa 2 sayı atan ilk takım müsabakayı kazanır.

b. Eğer normal süre sona erdiğinde takımlar 20-20’lik skorla berabere durumda ise sayı bulan takım ilk maçı kazandığında, skor 21-20 olarak kaydedilir (22:20 olarak değil).

c. Tüm erkekler müsabakalarında resmi SPALDING Red Bull Half Court Size 7 model top kullanılır.

3. Eğer bir takım herhangi bir turda turnuvadan çekilirse, o turda yaptıkları daha önceki maçlar ve yapacakları maçlar iptal edilir. Takım bu maçların her birini 20:0 kaybetmiş sayılır.

4. Tüm takımlar turnuvanın başlangıç saatinden en az 1,5 saat önce turnuva alanında kayıt yaptırmalıdır. Kayıt esnasında istisnasız tüm oyuncular orada bulunmalıdır. Ön kayıtlar turnuvanın resmî sitesi üzerinden yapılır.

5. Red Bull Half Court organizasyonu, gözlemciler ve hakemler tarafından belirlenmesi durumunda, etkinliğe zarar veren herhangi bir oyuncuyu ya da takımı diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

6. Etkinliğe zarar veren davranışlar şunları içerir: Küfürlü ifadeler, fiziksel şiddet, tehdit, hakemler ve gözlemcilerin işini yapmasına engel olma. Skorları ayarlamaya çalışmak ve / veya skor bonusu elde etmek için takımların iş birliği yapması durumunda ilgili takımlar elenecektir. (Bu karar hakemler ve turnuva organizatörleri tarafından verilecektir.)

7. Takımlar en az üç, en fazla dört oyuncudan oluşur. Sahada her takımdan sadece üç oyuncu yer alabilir. Bir tane de yedek oyuncuya izin verilir. Dört oyuncudan üçü turnuvanın düzenlendiği ülkenin vatandaşı olmalıdır. Bir yabancı oyuncuya izin verilir.

8. Oyuncular turnuva tarihinde 18 ve daha üzeri yaşta olmalıdır.

9. Maç günlerinde, öğleden önce 10:00’dan sonra takım kadrolarında değişiklik yapılamaz.

10. Elemelerde, online kayıt yaptıran takımlar, Red Bull Half Court organizatörleri tarafından rastgele dörderli gruplara ayrılacak. Takımların organizasyon öncesinde kayıt yaptırması gerekmektedir.

11. Turnuva organizatörleri koşullara göre turnuva formatını değiştirme hakkına sahiptir.

OYUN

Yazı-tura atışı hangi takımın ilk pozisyonu alacağını belirleyecektir. Yazı-turayı kazanan takım, maçın başındaki ya da olası bir uzatmanın başındaki pozisyonu seçebilir.

Kurala uygun oyun süresi 10 dakikalık 1 periyottur. Oyun saati sadece maçın son dakikası içinde durdurulabilir. Normal süre berabere tamamlanırsa uzatmalar oynanır. Uzatmalarda iki sayı atan ilk takım maçı kazanır.

Her grubun son maçı eş zamanlı olarak oynanmak zorundadır.

Her gruptan en fazla “Own the Court” bonusunu elde eden iki takım bir üst tura çıkma hakkı kazanır.

OWN The Court bonusu aşağıdaki durumlarda verilir:

A) Kazanılan maçlarda 5 puan artar.

B) Owned the Court Bonus: 6 puan artar. Own the court bonusu, grup maçları sonunda toplamda en yüksek sayıya ulaşan takımlara verilir. Eğer iki takım toplam aynı sayıya ulaşılırsa, aralarındaki maçta üstünlük sağlayan takım bonusun sahibi olur.

Eğer üç takım aynı sayıya ulaşır ve galibiyet/mağlubiyet sayıları da eşit olursa, hangi takımın üst tura çıkacağı Serbest Atış Oyunu ile belirlenir.

SERBEST ATIŞ OYNANMASI DURUMUNDA: Takımlar, serbest atış sırasını belirlemek için kura çekecek. Her takım, bir serbest atış kullanmak üzere bir atıcı seçecektir. Serbest atış kaçırılırsa, o turdaki tüm atıcılar kaçırmadığı sürece o takım oyun dışı kalır. Kalan takımlar 2. bir oyuncuyu belirler ve bir takım kalana kadar döngü tekrarlanır.

Takımın 4 üyesinin tamamı bir serbest atış attıysa ve henüz bir kazanan çıkmadıysa, atıcılar bir kazanan belirlenene kadar aynı sırayı takip eder.

Kurallar, "bire bir" maçlar olan yarı final ve final hariç her tur için geçerlidir.

Yarı finalde, A Grubunu 1. bitiren takımla (son 4 takım) B Grubunu 2. bitiren takım (son 4 takım) oynamalıdır.

A Grubu'nda 2. sırada yer alan takım da B Grubu'nu 1. sırada bitiren takım ile oynamalıdır.

12. Red Bull Half Court Türkiye Finali’nin şampiyon takımı, Türkiye’yi Eylül ayında gerçekleşecek Red Bull Half Court Dünya Finali’nde temsil etme hakkı kazanır.

13. Red Bull Half Court Turnuvası ya da turnuvaya katılım gösteren oyuncular ile bağlantılı herhangi bir ödül, turnuva kurallarına tabidir. Turnuvaya katılan her bir oyuncu ve takım, turnuva kurallarını kabul etmiş sayılır.

14. Her ülkenin ulusal şampiyonu, Rusya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için ulusal turnuva kadrosunda yer almış olan 4 kişiden 2’sini değiştirme hakkına sahiptir. Dünya Şampiyonası’nda yer alacak takımdaki 4 oyuncudan 3’ü Türkiye’de ikamet ediyor olmalıdır.