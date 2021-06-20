Red Bull Half Court’ta Ankara finalistleri belli oldu

Türkiye’nin en büyük sokak basketbol turnuvalarından Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası’nda Türkiye elemeleri heyecanı Ankara ile devam etti. Turnuvanın ikinci elemesi olan Başkent’teki mücadelede büyük bir çekişme yaşandı. Üçer kişilik takımların, Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele ettiği Red Bull Half Court’ın Ankara’daki eleme turnuvası yeniden tasarlanan Ankara Anıttepe Spor Tesisi Basketbol Sahası’nda düzenlendi.

16 takımın yer aldığı eleme sonunda Tarhana Gangs, Sportive Manisa, Goca Bolulular ve Vamos takımları Türkiye finaline gitmeye hak kazandı. Bursa ve Ankara’dan sonra Red Bull Half Court’ta eleme heyecanı sırasıyla 3 Temmuz’da İstanbul ve 9 Temmuz’da İzmir’e taşınacak. Türkiye şampiyonu ise 4 eleme sonunda İzmir’de oynanacak final karşılaşmaları ile belli olacak.

Rakiplerini geçip Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım, Eylül ayında Rusya’da yapılacak dünya finallerinde ülkemizi temsil etme fırsatı bulacak. Turnuva ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/halfcourt adresinden ulaşılabiliyor.

Dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court’un diğer 3x3 turnuvalarından büyük bir farkı var. O da turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

Final sahasını sen dizayn et

Red Bull Half Court’un bu seneki en büyük sürprizi için yarışma da devam ediyor. ‘Saha benim’ diyen basketbol severler, finalin oynanacağı zemin için en iyi tasarımı yapmaya çalışıyor. 27 Haziran tarihine kadar RedBull.com/sahasenin adresi üzerinden yapılacak ve aralarından en iyisi seçilecek tasarım, hem Türkiye Finali’nin oynanacağı sahayı süsleyecek hem de tasarımcısına sürpriz hediyeler kazandıracak. Böylece 3x3 Basketbolun ruhunu en iyi yansıtan tasarım, kazananın imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.

Kazanmak için 21 sayıya ulaşan ilk takım olmak gerekiyor

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası, bu sene düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yer alacak 3x3 basketbolunun en büyük turnuvalarından biri olarak biliniyor. Organizasyonda takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına

sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor.