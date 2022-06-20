Red Bull Half Court Türkiye Şampiyonaları dünya finali için hazır

Dünyanın en büyük sokak basketbol turnuvalarından biri olan Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasının büyük finali Kadıköy’de yapıldı. Sokak kültürünü yaşatan ve düzenlendiği ülkelerdeki basketbol sahalarına renk katan Red Bull Half Court turnuvasının bu seneki şampiyonları erkeklerde Alsancak Premium ve kadınlarda da Celal Bayar Üniversitesi oldu. 2021’de İtalya’d a düzenlenen Dünya Finali’nde Tü rkiye’yi temsil eden Alsancak Premium takım kaptanı Kıvanç Dinler, “Bu sene daha da başarılı olmayı hedefliyoruz” dedi. Celal Bayar Üniversitesi takım kaptanı İlkay Ocak ise “Türkiye’yi temsil edecek olmak müthiş bir gurur. Bu gururun karşılığını en iyi şekilde Mısır’da göstereceğiz” diye konuştu.

Kıvanç Dinler: İşin sırrı 365 gün çalışmak

Üst üste iki kere şampiyon olmayı başardınız. Bu başarınızı neye borçlusunuz?

Her türlü sıkıntıya rağmen çalışmaya devam ettik. Hep daha fazla antrenman yapmayı hedefledik. İnsan hedefine daha bir yıl olduğunu düşününce bazen rehavete kapılabiliyor ama işin asıl sırrı o bir sene boyunca 365 gün çalışmak. Oynadığımız takımlar harika gençlerden oluşuyordu. Temeli çok güçlü olanlar vardı. Uzun boylu oyuncular veya arkalarında seyirci desteği olanlar vardı. Dünya kadar takım var ve hepsi birbirinden müthiş ancak hepsinin toplam antrenman sayısı bizim yıllık antrenman sayımıza yetişmez. Aradaki tek fark bu.

Dünya finalleri için takımı nasıl bir antrenman süreci bekliyor?

Antrenmanlar çok daha ağır olacak ve tabii ki yoğunluğu artacak. Antrenmanları, benim de görev yaptığım Manisa Celal Bayar Üniversitesi destekliyor. Artık okullar kapandığı için şartlar da daha müsait ve planladığımız yoğunlaşma için elverişli.

2021 yılından dünya finali tecrübeniz var. Bu sene finallerde nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

Benim üç adet dünya finali tecrübem var. İkisi 1x1, biri 3x3. Bunun haricinde de milli takımda oyuncu ve takım koçu olarak da yurt dışı tecrübelerim var. Bu sebeple yurt dışı benim için stres yaratan bir unsurdan öte, hedefim. Geçen sene ilk maçta ev sahibi İtalya olmak üzere gruptaki dört takımın üçünü yenmiştik. Turnuva sonunda şampiyon olan Sırp takımına grupta, finalist Rusya’ya da çeyrek finalde yenilmiştik. Bu açıdan baktığımızda turnuva bizim için çok başarılı geçti diyebilirim. Bu sene çok daha başarılı olmayı ve yarı final görmeyi hedefliyoruz.

Bu sene Red Bull Half Court’u nasıl buldunuz? Turnuva sürecinden biraz bahseder misiniz?

Tek kelimeyle müthiş diyebilirim. Dışardan bakılınca bir avuç genç basketbol oynuyor gibi görünse de böyle bir turnuvayı organize etmek zordur. Hele ülkedeki tek ulusal turnuvaysan, tüm gençlik tüm yıl bu anı bekliyorsa ve bir de üstüne dünya finali ödülün varsa binlerce genci organize edip bu turnuvayı bir festival havasıyla sunmak gerçekten büyük başarı.

Gelecek sene de Alsancak Premium’u sahalarda görecek miyiz?

Ben çok isterim. Celal Bayar Üniversitesi beni 7/24 destekliyor, sponsorumuz Alsancak Premium halihazırda mutlu. Şimdilik sıkıntı yok. Bir de asıl 3x3 gençlerine sormak lazım; “Gidelim mi kalalım mı?” diye...

İlkay Ocak: Bizi daha zorlu bir turnuva bekliyor

Elemede ve finalde çok iyi sonuçlar alarak şampiyon oldunuz. Bu şampiyonluğu neye borçlusunuz?

Bu şampiyonluğu, öncelikle bize bu etkinliği keşfettiren Kıvanç Dinler hocamıza borçluyuz. Ben ve Cansu, Celal Bayar Üniversitesi’nde Kıvanç Dinler hocamız sayesinde bu sporu ve turnuvayı bulduk. Sonrasında ise hocamız takımımıza Selma ve Emilia’yı da ekledi, ikisi de 3x3 basketbolda tecrübeli arkadaşlarımız. Bir de bize Ulaş’ı verdi. O da bizim koç arkadaşımız. Biz de çok sıkı çalıştık, idmanlar yaptık. Tabii İstanbul’a gelirken heyecanlıydık çünkü hepimizin ilk Red Bull Half Court turnuvamızdı. Hatta ben ve Cansu’nun ilk 3x3 turnuvasıydı. Sonucunda her şey güzel ve gönlümüzce oldu.

Türkiye şampiyonu olarak Kahire’de ülkemizi temsil edeceğiniz için heyecanlı mısınız?

Türkiye’yi temsil etmek müthiş bir gurur. Bu gururun karşılığını en iyi şekilde Mısır’da da göstereceğimize eminim. Tabii ki çok heyecanlıyız. Bunun için sıkı çalışmalar yapacağız.

Dünya şampiyonluğu için takımı nasıl bir antrenman süreci bekliyor?

Şu ana kadarki antrenmanlarımızın üstüne biraz daha katarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz çünkü bizi daha zorlu bir turnuva bekliyor. Amacımız ilk etapta gruptan çıkmak. Bunun için antrenmanlarımıza biraz daha kuvvet ve dayanıklılık odaklı çalışmalar ekleyeceğiz.

Red Bull Half Court’un formatını nasıl buldunuz?

Red Bull bizlere çok güzel tecrübeler ve unutulmaz anılar bıraktı. Her şey çok güzeldi. Saha, etkinlikler, verilen ödüller... Turnuvayla ilgili her şeye çok özen gösterilmişti. Red Bull’a bu imkanlar için teşekkür ederiz.

Gelecek sene de Red Bull Half Court’a katılmayı düşünüyor musunuz?

Her sene olmasını tabii ki isteriz. O kadar mutlu olduk ki her sene daha da güçlü bir takım olarak katılmak için şimdiden plan yapıyoruz. Umarım kadın basketboluna verilen bu destek bitmez.