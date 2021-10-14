Dünyanın en büyük sokak basketbol turnuvalarından biri olan Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası’nda Dünya şampiyonu belli oluyor. Üçer kişilik takımların, mutlu sona ulaşmaya çalıştıkları Red Bull Half Court’ta ülke finalistlerinin mücadelesi 14-17 Ekim tarihleri arasında İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşecek.

Türkiye’yi Sportiva Alsancak Premium temsil edecek

İtalya’da büyük finalde Türkiye’yi, zorlu elemelerden geçip şampiyon olan Sportiva Alsancak Premium temsil edecek. Kıvanç Dinler’in kaptanlığındaki takım, İzmir’de 16 takımın katıldığı Türkiye Finalleri’nde rakiplerini geçerek mutlu sona ulaşmış ve İtalya biletini cebine koymuştu.

Dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court’un diğer 3x3 turnuvalarından büyük bir farkı var. O da turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

‘Saha Senin’ belgeseli yayında

Sportiva Alsancak Premium şampiyonluğu ile tamamlanan Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası’nın Türkiye Elemleri aynı zamanda Türkiye’nin sokak basketboluna bir de belgesel hediye etti. Türkiye’nin en iyi sokak basketbolcularını bir araya getiren turnuvada sırasında çekilen ve onlarca kişinin sokak basketbolu tutkusunu aktardığı ‘Saha Senin’ isimli belgesel https://www.redbull.com/tr-tr/films/half-court-own-your-court-tr adresinde izlenebiliyor.