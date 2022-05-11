Red Bull Flick’te Türkiye’nin en iyisi belli oluyor

Türkiye’nin en büyük ve en rekabetçi CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick heyecanı 2022 yılında da tüm Türkiye’yi sardı. Katılımcılarına Türkiye’den Kopenhag’a uzanan özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick’te 2 şehir elemesi ve 6 çevrim içi eleme geride kalırken, 9 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen play off turunda takımlar büyük finale çıkmak için mücadele etti. Play off turunda rakiplerini elemeyi başaran Asbron, BaskentUniEspor, MAYBEONEDAY ve Red Bull Flick 2020 şampiyonu REALENAYI2, Red Bull Flick Türkiye Final biletini cebine koydu.

Türkiye şampiyonu Kopenhag yolcusu

Yılların eskitemediği CS:GO’da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadele verdiği Red Bull Flick’te dev final 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü’nde düzenlenecek final Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak. Finalde kupaya uzanan takım, Red Bull Flick Kopenhag Invitational’a katılma hakkı kazanacak. Red Bull Flick’le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/Flick adresinden ulaşılabiliyor.