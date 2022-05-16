Türkiye’nin en büyük ve en rekabetçi CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick heyecanı 2022 yılında da tüm Türkiye’yi ve dünyayı sardı. Katılımcılarına Türkiye’den Kopenhag’a uzanan özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick’te Türkiye Finali’nin ardından ülkenin en iyi CS:GO takım’ı belli oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’ne kurulan özel sahnede oynanan karşılaşmalar izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Red Bull Türkiye Twitch hesabından canlı yayınlanan ve HyperX desteğiyle oynanan yarı final maçlarının ardından 2020 yılı şampiyon takımı REALENAYI2 ve 2021 yılı şampiyon takımı Asbron (eski adıyla ALPARTAY) finalde karşı karşıya geldi.

Nefes kesen rövanş maçı

Red Bull Flick 2020’de kupayı kaldırmayı başaran ve 2021 yılında finalde şampiyonluğu ALPARTAY takımına kaptıran REALENAYI2 bu sene tekrar finale yükselmeyi başardı. 2020 yılı şampiyonunun karşısına güçlü rakibi 2021 şampiyonu Asbron çıktı. Bu eşleşmeyle Red Bull Flick 2022 finali nefes kesen bir rövanş maçına dönüştü. İlk haritada birbirlerini deneyen şampiyonlar, bu haritanın ardından asıl taktiklerini göstermeye başladı. REALENAYI2 takımı 1-0 geriye düşse de adrenalin dozunun yüksek olduğu maçlarda rakibini 3-1 yenmeyi başarıp, ikinci kez Red Bull Flick Kupası’nın sahibi oldu. Böylece Red Bull Flick Kopenhag Invitational’a katılma hakkı kazanan ikili Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek.

“Bu turnuvaya özel olarak hazırlandık”

İkinci kez kupayı kaldıran Buğra “Vesselam” Özdemir, “Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Gerçekten harika maçlar çıkardılar. Geçen sene kaybettiğimiz kupayı almak için bu turnuvaya özel olarak hazırlandık. Şimdi Kopenhag’a gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi. Furkan “Spunkie” Güven ise “Hangi haritada iyi olduğumuzu biliyorduk ve harita seçimlerimizi buna göre yaptık. 1-0 geriye düşsek de en sonunda şampiyon olmayı başardık” diye konuştu.

Santralistanbul’da espor şöleni

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde adeta bir espor şöleni yaşandı. Kültür, sanat ve eğitim platformu olan Santralistanbul’un bir bölümü Red Bull Flick Türkiye Finali’nin canlı yayını için dizayn edildi. Turnuvaya özel olarak kurulan sahnede gerçekleşen mücadeleler sonunda şampiyon takım kupasına kavuştu.