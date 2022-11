Red Bull BC One Dünya Finali heyecanına geri sayım başladı

2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede, dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One, 16 B-Girl ve 16 B-Boy’u kıyasıya bir mücadele için bir araya getiriyor. 2022 Red Bull BC One Dünya Finalinde birinci olabilmek için yarışacak olan dansçılar, 12 Kasım tarihinde dansın kalbi New York’ta unutulmaz bir gösteriye imza atmaya hazırlanıyor.

Küresel anlamda en prestijli breakdans (breaking) yarışması olarak bilinen Red Bull BC One ile her yıl binlerce dansçı maharetlerini dünyaya tanıtma imkanını elde ediyor. 2022 yılı Dünya Finali, Manhattan Center'daki Hammerstein Balo Salonu'nda gerçekleşecek Red Bull BC One 2022 Dünya Finali kapsamında, daha önce breaking sahnesine ismini yazmış, yetenekli 22 dansçı, yarışmanın davet kadrosunda yer alarak, direkt finallerde yarışma fırsatı buluyor.

Dansçılar “En Olağanüstü Breaker” Olmak için Mücadele Edecek

Toplamda 32 dansçının yer alacağı finalde, Türk dansçılar B-Girl Merve “Mer-C” Can ve B-Boy Oğuzhan “Jester” Karademir’in de aralarında bulunduğu ülke finalistleri ise 10 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek ön elemeler ile sahneye çıkacak 10 dansçı arasında yer almak için şanslarını zorlayacak. Red Bull BC One Dünya Finali’nin 2021 yılı birincileri Kazakistan’lı B-Boy Amir ve ABD’li B-Girl Logistx de ünvanlarını korumak için mücadele verecek. Karşılaşmaların ardından 12 Kasım’daki final için seçilen 4 B-Boy ve 4 B-Girl, Red Bull BC One Dünya Finali’nde yarışma hakkı kazanacak. Bu seneye özel olarak oluşturulan yeni bir kategori kapsamında jüriler tarafından 'En Olağanüstü Breaker' unvanını kazanan bir B-boy ve B-girl de final için seçilen 8 dansçının arasına katılacak.

Bronx sokaklarından 2024 Paris Olimpiyatları'na

Yaklaşık 50 yıl önce Bronx sokaklarında doğan ve ünü New York’un ötesine geçerek dünya çapında bir fenomen haline gelen breaking, stilize dans ve atletik sporun yerçekimine meydan okuyan bir dalına dönüşerek 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almaya da hak kazandı.

Rapçi ve söz yazarı MyVerse ile break dansçı ve aktör B-Boy Wicket’in sunumuyla gerçekleşecek yarışmada prodüktör ve müzisyen Rakim, hip hop ikilisi Black Sheep, DJ ve MC Grandmaster Caz ile yetenekli dans grubu Jabbawockeez de birbirinden ikonik performanslar gerçekleştirecek. DJ Skeme Richards’ın müzikleriyle dansçıların en iyi olmak için birbirlerine meydan okuyacağı yarışma, 12 Kasım Cumartesi günü 22.00’da gerçekleşecek.