TFF 1. Lig’de konuk ettiği Akhisarspor’u 6-2 mağlup eden Menemenspor’un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, düşme hattındaki rakipleriyle oynadıkları 6 puanlık maçı kazandıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

Yazıcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakayı 6-2 gibi net bir skorla galip tamamladıkları için memnun olduklarını belirtti. Oyuncuların ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiğini ve iyi bir oyun ortaya koyduğunu kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Ümit Karan hocamızın ve teknik ekibin hafta içerisinde yaptırdığı çalışmaların neticesini almış olduk. Oyuncularımız maçı Ümit hocamızın ve başkanımızın üstün gayretlerine armağan ettiler. 6 puanlık bir maçtı, rakibimizle oynadık. Bu ligde şampiyonluk yarışı kadar küme düşmeme yarışı var. Bütün takımlarda kaliteli oyuncular var, herkes birbirini yenebilecek güçte. Bugün bunu başardığımız için çok mutluyuz. Bu ligde kalıcı olmak isteyen bir ekip var. Önümüzdeki Bursaspor maçına yarından itibaren hazırlanmaya başlayacağız."