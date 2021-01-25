TFF 1.Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Menemenspor, İzmir derbisinde konuk olduğu Altınordu takımını 4-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, oyuncuların gösterdiği performanstan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Teknik direktör Ümit Karan’ın TFF 1. Lig’de ilk galibiyetini aldığını bildiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız Ümit hocaya ’hoş geldin’ dedi. Tabii galibiyeti burada unutacağız. Eksik yönlerimiz var, onları tamamlayıp önümüzdeki maçlarımıza bakacağız. Menemenspor’un ikinci yarıya damga vuracağının sinyallerini aldık. İnşallah diğer maçlarda da aynı performansı gösterir ve çok güzel futbolla takımı layık olduğu yere taşırız."