Recep Yazıcı: İnşallah bu ligde kalıcı olmaya devam edeceğiz

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor’la 1-1 berabere kalan Menemenspor’da teknik sorumlu Recep Yazıcı, önlerinde 6 maç kaldığını belirterek, "İnşallah bu ligde kalıcı olmaya devam edeceğiz." dedi. Yazıcı, müsabakanın ardından katıldığı basın toplantısında, galibiyete daha yakın olan taraf olmalarına rağmen özellikle ilk yarıda direkten dönen 2 toplarının olduğunu söyledi.

İkinci devrede yedikleri golün kendilerini moral olarak etkilemesine rağmen beraberliği yakaladıklarını kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Rakibin 10 kişi kalması bize bir avantaj oldu. Yüklendik ama maalesef gol atamadık. Atamadığınız zaman söyleyecek bir şey kalmıyor. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Avantajlı bir duruma geçecektik. İyi futbol oynaya bir takımız ancak üçüncü bölgedeki gol sorunumuzu çözmemiz lazım. Bunu başardığımız takdirde iyi bir Menemenspor izlettireceğiz. Önümüzde 6 maç kaldı, hepsi bizim için bir final. İnşallah bu ligde kalıcı olmaya devam edeceğiz."