Recep Yazıcı: Hakemlerimizin daha dikkatli olmaları lazım

Spor Toto 1. Lig’de Yılport Samsunspor’la 2-2 berabere kalan Menemenspor’da teknik sorumlu Recep Yazıcı, hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. Yazıcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, galibiyeti hak eden taraf olduklarını ancak sahadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Ligde kalma mücadelesi verdiklerini aktaran Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bu genç ve iyi futbol oynayan takıma herkesin yardımcı olması lazım. Maalesef bugünkü hakem triosu biraz takdir haklarını Samsunspor tarafına kullandı. Çünkü orada tecrübeli oyuncular var, onların etkisinde kaldı. Örneğin ilk yediğimiz golde Domgjoni’ye yapılan kasıtlı bir faul vardı. Orada oyunu durdurması lazımdı ama biz orada golü yedik. Oyun içerisinde de elle oynama sonucunda bir gol pozisyonu vardı herkes gördü ama hakem de görmesine rağmen bir türlü veremedi. Hakemlerimizin daha dikkatli olmaları lazım. Onlar şampiyon olmaya çalışıyor ama biz de küme düşmemeye çalışıyoruz."