Recep Uçar: Sezonu en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Menemenspor'a konuk olan Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Müsabakanın ardından katıldığı basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, alacakları 3 puanla play-off şanslarını sürdürmek istedikleri müsabakadan 1 puanla ayrıldıklarını bildirdi.

Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci devrede üçüncü bölgede üretmeye yakın olarak öne geçtiklerini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Sonrasında sezon başından beri bireysel hatadan kaynaklanan yediğimiz belki üçüncü belki dördüncü olan çok da izah edemediğimiz bir gol neticesinde maç 1-1’e geldi. Hemen ardından yediğimiz kırmızı kartla da son 15 dakikayı bir kişi eksik oynadık ve skoru korumaya çalıştık. Futbolda basit hatalar maalesef var, olmaya da devam edecek ama bu bizim canımızı yakıyor. Genel olarak ortaya koyduğumuz mücadeleden memnunum. Kalan 6 maçta azami puanı toplayıp sezonu bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz."



