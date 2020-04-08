Galalatasaray'da 2000 yaş grubunun en önemli isimlerinden biri olan Recep Gül Fanatik Instagram canlı yayınıa katıldı. Yakup Çınar'ın konuğu olan genç oyuncu Westerlo günlerini ve Sarı-Kırmızılı takımın alt yapısında yaşadıklarını anlattı.

Recep Gül'ün Fanatik Instagram canlı yayınına Ozan Kabak, Sinan Gümüş, Ahmet Çalık, Yunus Akgün, Sefa Akgün, Berke Özer, Abdussamed Karnuçu ve bir çok takım arkadaşı da yorumlarla katılarak destek verdi.

"Belçika'da çok şey öğrendim"

Galatasaray'dan ilk kez ayrılmıştım. Dili bilmiyordum, çok zorlu günlerdi. Berke gelince beraber vakit geçirmeye başladık. Belli bir sürenin ardından buraya alışmaya başladım. Kulüpte olan Türk yöneticiler sayesinde de buraya ısınmam daha çabuk oldu. Çok fazla forma şansı bulamadım ama yurt dışına gelerek çok şey öğrendiğimi düşünüyorum.

"Galatasaray forması hayalimdi"

İlk kez Galatasaray A Takım formasını Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'a karşı forma giymiştim. Benim o formayı giymek en büyük hayalimdi. 72. dakikada oyuna girmiştim ve çok iyi performans sergilemiştim. Maç bittikten sonra hocalarım, ailem ve arkadaşlarımdan tebrik mesajları almıştım. Benim için iyi geçmişti.

"2017'de hayal kırıklığı yaşadık"

2017 yılında Tudor zamanı 2000 doğumlu 7-8 oyuncu birden A Takım'a çıkmıştık ve Sinan Günüş ile Ahmet Çalık büyük destek vermişti. A takım'dan U21 oradan da U19'a gönderildik. O dönem için söylenmesi gereken çok şey var aslında ama şimdi konuşmak istemiyorum. O dönem alt yapı sorumlumuz değişti. Hocalarımız değişti. Çok net şeyler söylemeyeceğim ama takım arkadaşlarım beni çok iyi anlar. Umarım gün geldiğinde onları söyleme fırsatı bulur.

"Terim genç oyuncular için büyük şans"

Fatih Terim Galatasaray ve genç oyuncular için çok büyük şans. Türk futboluna daha fazla genç oyuncular kazandıracağını düşünüyorum. Onun döneminde çok fazla genç oyuncu çıktı. Çıkmaya da devam edecektir.

"Hayalimi gerçekleştirmek için çalışacağım"

"Benim en büyük hayalim Galatasaray A takım forması giymek. Hayallerim ve Galatasaray serüvenim yarım kaldı. Ama bu hayallerim devam edecek. Tekrar çalışıp o formayı giymek için mücadele edeceğim"

Alt yapıdan üst yapıya oyuncu çıkarken neden sorun yaşıyor?

En büyük problemlerden biri fiziksel. Çünkü alt yapılarda yukarı hazırlanıyoruz ama yeteri şekilde hazırlandığımızı düşünmüyorum. Çıktığında her oyuncu fiziksel problem yaşıyor. A Takımda bu problemi biraz olsun azaltıyosunuz. Sadece oyuncuların ya da kulüplerin suçu yok burada. Genç oyuncu 5-10 dakika oyuna girince göklere çıkarıyoruz. Genç oyunculara destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolunu yukarı çıkartacak Türk gençleri. Genç oyuncuları çok kolay havaya sokmamak gerekiyor.



