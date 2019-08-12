Recep Gül: Futbolda korkuya yer yok

Galatasaray’ın satın alma opsiyonuyla Westerlo’ya kiraladığı Recep Gül, “Avrupa fırsatı çok değerli. Böyle bir fırsat gelince kaçırmak istemedim. Elbette zorlukları olacak, ancak futbolda korkuya yer yok. Galatasaray formasını uzun yıllar giymek için burada kulübümüen iyi şekilde temsil edeceğim”

Aslan’ın gelecek vaad eden potansiyellerinden biri olan Recep Gül, Westerlo’da Hasan Çetinkaya’nın ilk transferiydi. Genç futbolcu, tercihini en ufak tereddüt yaşamadan verdiğini belirterek, “Daha fazla oynamak ve kendimi geliştirmek istiyordum. Bunu Avrupa’da Belçika gibi dünya futbolunda söz sahibi ülkelerden birinde yapabilecek olmak benim için çok önemli bir fırsattı. Bu yüzden herhangi bir şüphem olmadan teklifi kabul ettim. Ailemin de benim de isteğim buydu. Ülkemi de Galatasaray’ı da burada en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım” dedi.

‘Taraftara çok teşekkürler’

Recep, Galatasaray taraftarına da teşekkür ederek, “Bana her zaman destek oldular. Şimdi de mesajlarla onların desteğini arkamda hissedebiliyorum. Galatasaray formasını uzun yıllar terletmek isterim. Bunun için çok çalışmam ve burada iyi işler yapmam gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Tunç Kayacı-Ömer Necati Albayrak