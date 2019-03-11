Real Madrid'in Ajax'a kendi sahasında 4-1 yenilip Şampiyonlar Ligi'nden elendiği maç sonrası İspanyol basını tarafından ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düşmüştü.

Maç sonrası soyunma odasına inen başkan Florentino Perez'in oyuncuları sert bir şekilde suçladığı, bunun üzerine araya giren kaptan Sergio Ramos ile de kavga ettiği iddia edilmişti.

Perez'i takıma forvet almamakla suçlayan Ramos'un başkan tarafından takımdan gönderilmekle tehdit edildiği, tecrübeli savunmacının da buna "Alacaklarımı verin, gideyim." şeklinde karşılık verdiği öne sürülmüştü.

İspanya'yı çalkalayan bu iddialar sonrası 32 yaşındaki Ramos'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Resmi Instagram hesabından iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama yapan Real'in kaptanı şunları kaydetti:

"Gördüğüm sarı kart için %200 suçluyum"

"Futbolcular olarak sahada konuşmayı severiz ama bu sezon, işler bu şekilde gelişmedi. Son yaşananlar bir felaketti, bunu gizlemiyoruz. Biz oyuncular, bu durumun baş sorumlusuyuz. Özellikle de kaptan olarak ben herkesten daha çok sorumluyum.

Etrafımızda dönüp duran soruları en dürüst şekilde cevaplandırmak için olayları doğrudan ele almak gerektiğini düşünüyorum. Amsterdam'da gördüğüm sarı kart bir hata mıydı? Kesinlikle bu, bir hataydı ve bu noktada %200 suçluyum. Neden eski defterleri açtınız ki?"

"Soyunma odasında yaşanan, orada kalır"

"Daha önceden verdiğimiz birtakım taahhütler var ve maçın bu hâle gelebileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Peki başkanla soyunma odasında kavga ettik mi? Soyunma odasındaki problemler, orada yaşanır ve çözülür. Ne olursa olsun ortada hiçbir problem yok ve buradaki herkesin tek bir çıkarı var: Real Madrid.

Takım arkadaşlarımı eleştirdim mi? Soyunma odasında her zaman birbirimizle konuşur ve birbirimizi yapıcı bir şekilde motive etmeye çalışırız."

"Marcelo kardeşim gibidir"

"Marcelo'yla bir tartışma yaşadım mı? Her idmanda aramızda bir şeyler konuşuruz. Bu da baskı altında çalışmanın bir parçasıdır. Ancak bu, her gün pek çok kez yaşanan bir anekdottan başka bir şey değil. Marcelo benim kardeşim gibidir.

Valladolid'e neden gittim? Çünkü takım arkadaşlarımın yanında olmak ve onları desteklemek istedim?"

"Hocamıza saygımız sonsuz"

"Antrenörle neler yaşanıyor? Bu, asla bizim verebileceğimiz ya da müdahil olabileceğimiz bir karar değil. O makama saygımız sonsuz ve Real Madrid'in teknik direktörünü her zaman destekleriz. Çıkan dedikodular, hiç kuşkusuz son derece kötü bir sezon geçirmemizin bir sonucu. Fakat başarılar bizi durdurmadıysa yenilgilerin de bizi durdurmasına izin vermeyeceğiz. Çalışmak ve kendimizi geliştirmek, bizim için bir zorunluluk.

Son olarak aramızdan bazıları, Real Madrid'de oynadığı ya da kulüp tarihinin bir parçası olduğu için yeterince şanslı olabilir ancak Re al Madrid her zaman Real Madrid'dir. Bununla birlikte bu efsaneyi hepimiz birlikte yarattık. Gelecek için birlikte çalışmak ve umutlarımızı yeniden inşa etmek zorundayız.

Bir Madritista sözü..."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler