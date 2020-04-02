Liverpool'da Jürgen Klopp ile birlikte başarı seviyesini bir hayli aşan ve şu anda dünya üzerinde yetenekleri ile adından sıkça söz ettiren Sadio Mane transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İspanya La Liga'nın dev kulüplerinden biri olan Real Madrid'in yıldız oyuncuya olan ilgisi biliniyordu.

Bu transfer flörtüne Liverpool cephesinden ret yanıtı geldi. 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcu için söylentilerin ayyuka çıkmasının ardından The Athletic'e konuşan Liverpool'lu yöneticiler, Mane ve Salah'ı kesinlikle satmak istemediklerini belirttiler. Ayrıca iki oyuncu için de uzun dönem planları olduklarını aktardılar.



