Manchester United'ın Fransız süperstarı Paul Pogba'nın adı, uzun bir süredir İspanyol devi Real Madrid'le transfer dedikodularına karışıyordu. 26 yaşındaki dünyaca ünlü orta saha oyuncusunun milli takım arasında Real'in hocası Zinedine Zidane ile Dubai'de sohbet ederken görüntülenmesi ise gündeme bomba gibi düştü.

Ada'nın önde gelen gazetelerinden Daily Mirror, ikilinin bir havuzun kenarında konuşurken çekilmiş fotoğrafını yayınlarken söz konusu görüşmenin transfer dedikodularını iyiden iyiye alevlendirdiğini kaydetti. Gazete, Zizou'nun daha önce övgüler yağdırdığı vatandaşını gelecek yaz kadrosunda görmek istediğini yazdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler