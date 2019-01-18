La Liga'da ilk 19 hafta itibariyle Barcelona'nın 10 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk şansı şimdiden çok azalan Real Madrid transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

İspanyol devi, Porto'nun 21 yaşındaki stoperini transfer etmek için Mavi Beyazlılar'la son pazarlıkları yapıyor.

İspanyol medyasındaki haberlere göre, Militao transferi her an açıklanabilir. Oyuncunun sözleşemsinde "55 milyon euroya serbest kalır" maddesi yer alıyor ancak bu fiyat devre arası için... Yaz transfer sezonunda bu meblağ 75 milyon euroya çıkacak.

Öte yandan Militao'yla; Liverpool ve Manchester United'ın da ilgililendiği belirtiliyor.

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